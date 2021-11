Neymar pode falhar duelo da Liga dos Campeões com o Manchester City

Neymar poderá falhar os dois próximos jogos do Paris Saint-Germain, avança esta quinta-feira o jornal francês 'L'Equipe'.

De acordo com a mesma fonte, os exames realizados esta quinta-feira pelo clube francês revelaram uma "pequena lesão no adutor da coxa esquerda" do internacional brasileiro, que na segunda-feira já esteve afastado do encontro entre Argentina e Brasil - terminou empatado sem golos -, a contar para a fase de qualificação sul-americana para o Mundial'2022.

Em causa estão os duelos no sábado contra Nantes, para o campeonato francês, e na próxima quarta-feira frente ao Manchester City, duelo de extrema importância para definir o primeiro classificado do Grupo A da Liga dos Campeões.