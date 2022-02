Neymar pronto para a Champions

Numa semana que se iniciou de forma traumática, com eliminação da Taça de França – derrota com o Nice, na segunda-feira, no desempate por penáltis –, o PSG recebeu ontem uma boa notícia: Neymar está recuperado e os exames realizados ao tornozelo esquerdo confirmaram que o brasileiro poderá ser opção frente ao Real Madrid, nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, num jogo agendado para dia 15.

Sem jogar há mais de dois meses – lesionou-se a 28 de novembro –, o craque canarinho voltou a fazer corrida no final da semana passada e, ontem, já surgiu no treino da equipa, embora com limitações. Neymar, que celebra amanhã o 30º aniversário, não será opção no importante jogo de domingo, com o Lille, e a sua presença frente ao Rennes, dentro de uma semana, é ainda uma incógnita neste momento.

Sergio Ramos preocupa

Quem não deverá enfrentar a antiga equipa é Sergio Ramos. As persistentes lesões musculares que têm impedido o ex-capitão do Real de brilhar no PSG tornam “quase impossível” a sua presença nos ‘oitavos’ da Champions, segundo a imprensa francesa. E já há mesmo rumores que as sucessivas lesões possam levar o espanhol de 35 anos a equacionar a retirada dos relvados.