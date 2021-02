Neymar: «Quem não gosta de uma festa?»

Neymar está a passar por um bom momento no PSG e até já se fala na renovação com o clube francês, depois de anos de rumores de que poderia regressar a Espanha. Em declarações aos canais de comunicação do clube, o jogador falou da sua relação com Mbappé, da perda da Champions no ano passado... e das festas.





"Quem não gosta de uma festa? Toda a gente gosta de se divertir, de sair com os amigos, com a família. Sei quando posso ir e o que posso fazer. É o oposto do que as pessoas dizem, que sou imaturo, que não sei o que faço... Se ficares 100 po cento focado no futebol, na minha maneira de ver as coisas, pela minha forma de ser, acabo por 'explodir'. Por isso nunca deixarei de o fazer", explicou o avançado brasileiro, que este ano comemorou o seu aniversário de forma mais discreta, por causa da pandemia."Estou muito feliz, as coisas mudaram muito. Não posso dizer exatamente o que mudou, mas eu sei. Sinto-me mais adaptado, estou feliz. Quero ficar no PSG e espero que o Mbappé também fique. Esse é o desejo dos adeptos", acrescentou.Sobre Mbappé não poupou nos elogios. "Temos uma relação de irmãos. Eu sou o mais velho. Sou um tipo que puxa por ele em campo, peço-lhe que corra, que faça isto e aquilo... Sou muito intenso mas quero o melhor para ele. É um miúdo de ouro, chamo-lhe 'miúdo de ouro' porque tem um coração enorme. Da sua qualidade como futebolista nem merece a pena falar porque toda a gente sabe, mas fora do campo é incrível. Um tipo alegre, brincalhão, parece-se muito comigo."Neymar admitiu também que chorou com a derrota do ano passado na final da Champions. "Estive mal, perder uma final da Champions é feio, não gostei. Sofri bastante, chorei... Eu queria realmente levar aquele título para França. Mas infelizmente não conseguimos. Temos outra oportunidade esta época e vamos fazer de tudo para voltar à final, em busca de um título histórico."