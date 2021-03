Neymar reservado para o Barcelona

Sem competir desde 10 de fevereiro, quando se lesionou frente ao Caen, Neymar já trabalhou ontem com bola, mas não será opção para o confronto de hoje do PSG em Brest, na Taça de França. Mauricio Pochettino congratulou-se com a recuperação do craque brasileiro e preferiu resguardá-lo para o jogo com o Barcelona, na quarta-feira, da 2ª mão dos ‘oitavos’ da Champions.





“Não está na convocatória para o jogo com o Brest, mas estamos muito contentes com a sua evolução e veremos nos próximos dias se pode fazer parte da equipa frente ao Barcelona”, declarou o técnico dos parisienses, satisfeito também com a recuperação de Verratti e Di María. De qualquer modo, Pochettino assegura que o foco está no Brest. “Só pensamos no jogo da Taça. É a melhor forma de prepararmos o confronto com o Barcelona, pois o Brest não irá facilitar.” Mbappé cumpriu suspensão e regressa aos eleitos.