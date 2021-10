Neymar responde aos críticos: «Como podes ficar 12 anos no auge sem te cuidar?»

Aos 29 anos, Neymar está entre os melhores do Mundo - e por lá tem andado ao longo das últimas épocas -, mas a verdade é que não chegou a atingir tudo aquilo que se esperava dele, pelo menos no que às previsões dos analistas diz respeito, que o viam como sucessor da dupla Leo Messi/Cristiano Ronaldo. E uma das razões que foi por várias vezes apontada pelos críticos foi a fama de 'baladeiro', de alguém que não se cuidava, como por exemplo se falou no passado verão. Esta semana, numa entrevista ao canal de Youtube 'Fui Clear', o brasileiro decidiu responder a essas acusações e, ainda que assuma sair à noite, deixa claro que isso nunca prejudicou o seu rendimento em campo.





"Aí eu fui para uma festa, conheci alguém muito famoso e falam: 'O Neymar saiu, Neymar é baladeiro, não pode ir para a festa'. Não, eu saio quando eu posso. Saio quando dá. Quando eu sei que não vou treinar no dia seguinte. Eu não vou deixar de fazer nada. Sempre disse isso. Têm é de me cobrar pelo que faço dentro de campo", atirou o avançado do Paris SG, que em seguida aproveita para fazer uma questão a quem fala da sua vida pessoal e do rendimento desportivo."Eu falo de respeito, porque as pessoas dizem: 'Ah, o Neymar não se cuida, o Neymar é isso, aquilo'. Então como podes ficar 12 anos no auge, sem te cuidares? É complicado", atirou o dianteiro, que em fevereiro fará 30 anos.