Neymar revela qual o maior desafio que enfrentou na carreira: «Muitos ficam pelo caminho...»

Neymar abordou, em entrevista ao 'Sambafoot', as hipóteses do PSG na Liga dos Campeões, reconhecendo que apesar de "todos quererem vencer" e de "nunca faltar empenho", a competição "não é fácil"."Vencer todos nós queremos. Não usaria o verbo conseguir, porque dá a impressão que é fácil e não é bem assim... Os maiores clubes do Mundo e os maiores atletas do Mundo estão na Liga dos Campeões. O que posso garantir é que vamos dar o nosso melhor em todas as competições que estamos a disputar e que esperamos vencer todas, assim como esta", referiu o brasileiro, antes de ser desafiado a escolher o maior desafio da sua carreira."Não faltaram desafios na minha vida, mas o maior deles foi tornar-me num atleta profissional. Era o meu sonho. Sempre quis ser jogador de futebol. E é algo muito difícil, o 'funil' é muito estreito, muitos ficam pelo caminho. Sempre soube que este era o caminho para dar uma vida melhor e mais confortável à minha família e amigos", explicou, à margem da entrega do prémio Samba Gold 2022.O extremo brasileiro, que neste momento se encontra a recuperar de uma lesão no tornozelo , deixou ainda um conselho aos mais jovens."Treinem, dediquem-se e estejam sempre prontos, nunca imaginamos quando uma oportunidade pode aparecer. O processo é muito duro, o caminho é difícil, mas sejam disciplinados, esforçados, comprometidos e nunca desistam dos vossos sonhos", rematou.