Neymar sem fratura mas teme-se lesão nos ligamentos

Neymar não sofreu fratura no tornozelo, avança o jornal fracês 'Le Parisiense'. Segundo a publicação, os primeiros exames realizados na noite de domingo ao tornozelo de Neymar não revelaram fratura, sendo agora necessário mais exames para saber a natureza exata da lesão, temendo-se uma eventual lesão nos ligamentos.





Thiago Mendes pede desculpa a Neymar e presidente do Lyon causa polémica

O internacional brasiliero saiu de maca e em lágrimas do PSG-Lyon , quando aos 90'+6, quando os parisienses tentavam evitar a derrota, o brasileiro sofreu uma dura entrada do compatriota Thiago Mendes.O futebolista do Lyon já pediu desculpa.