Neymar tem lesão nos adutores e estará ausente quase um mês

O futebolista internacional brasileiro Neymar sofreu uma lesão nos adutores e só deverá regressar à competição em 20 de novembro, após a paragem para os jogos das seleções, revelou esta sexta-feira o treinador do Paris Saint-Germain.

Thomas Tuchel entende que não será possível a Neymar jogar pela seleção brasileira, que tem jogos da fase de qualificação sul-americana em 14 e 17 de novembro, com a Venezuela e Uruguai, e que apenas deverá regressar diante do Monaco, na liga francesa.

"Penso que não é possível ele jogar [na seleção]", disse o técnico alemão, reiterando que a informação que tem é que Neymar apenas estará recuperado após a pausa para os jogos das seleções, pelo que falhará dois encontros na Ligue 1 (Nantes e Rennes) e um na Liga dos Campeões, na quarta-feira, com o Leipzig.

O avançado, de 28 anos, saiu lesionado aos 26 minutos do jogo de quarta-feira com os turcos do Basaksehir, para a Champions, que os franceses ganharam fora por 2-0.





Neymar saiu com queixas na coxa esquerda e foi logo para o balneário