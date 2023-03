Neymar vai ser operado e não volta a jogar esta temporada

Acaba a época para Neymar. O Paris Saint-Germain anunciou esta segunda-feira, em comunicado publicado através do site oficial do clube, que o internacional brasileiro vai falhar entre três a quatro meses de competição para recuperar totalmente a uma cirurgia ao tornozelo direito."Neymar Jr. teve vários episódios de instabilidade no tornozelo direito nos últimos anos. Após sua última entorse contraída a 20 de fevereiro, a equipa médica do Paris Saint-Germain recomendou uma operação de reparação ligamentar, a fim de evitar um grande risco de recorrência. Todos os especialistas consultados confirmaram esta necessidade. A cirurgia acontecerá nos próximos dias no ASPETAR Hospital, em Doha. É esperado um período de ausência de entre três a quatro meses até que o jogador consiga regressar aos treinos coletivos da equipa", pode ler-se na atualização médica feito pelo departamento clínico dos parisienses.O avançado brasileiro, de 31 anos, lesionou-se no passado dia 20 de fevereiro, após a visita do Lille, de Paulo Fonseca, ao Parque dos Príncipes, tendo sido substituído ao minuto 51. O PSG acabaria por vencer a partida por 4-3.Galtier perde assim uma das grandes figuras da equipa. Em 29 jogos pelos parisienses esta época, Neymar conta com 18 golos marcados e soma 16 assistências.