Neymar vai ver jogo do Santos e deixa promessa aos adeptos

Neymar esteve na Vila Belmiro a assistir ao jogo do Santos com os chilenos do Audax Italiano (0-0), para a Taça Sul-Americana, e fez sensação nas bancadas de um estádio que conhece bem.O avançado do PSG, que está a recuperar de uma lesão no Brasil, não escondeu o desejo de voltar a vestir a camisola do Santos, de onde saiu em 2013 para o Barcelona."Um dia eu volto, já já eu volto", explicou o internacional canarinho num rápido contacto com os jornalistas na tribuna do estádio.