Neymar vê amarelo que o afasta da final da Taça de França e 'atira-se' ao árbitro

Neymar ficou muito agastado com o árbitro do jogo da meia-final da Taça de França, onde o PSG eliminou o Montpellier, nos penáltis.





O avançado brasileiro, que não alinhou de início, para poder descansar, entrou a poucos minutos do fim, mas fez uma falta e viu um cartão amarelo, que o vai afastar da final.Mais tarde, nas redes sociais, deu asas à indignação. "Jogo cinco minutos, faço uma falta e levo um amarelo sem pensar... Obrigado por me tirar da final. Acho que estão a levar para o lado pessoal", escreveu Neymar nas stories do Instagram.A final da Taça de França disputa-se quarta-feira e coloca frente a frente o PSG e o vencedor do jogo entre o Rumilly Vallières e o Monaco, que se disputa hoje à noite.