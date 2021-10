Neymar volta a ser criticado em França: «É um peso para o coletivo»

Neymar continua a dar que falar em França e agora questionam o rendimento do brasileiro, que leva apenas um golo e duas assistências em oito jogos pelo PSG.





Jérôme Rothen, antigo futebolista francês de 43 anos que vestiu a camisola do PSG entre 2004 e 2009, lidera um programa na Radio Montecarlo e não poupou nas críticas ao internacional canarinho. "Não é preciso ter sido um jogador de alto nível para se perceber que o Neymar hoje em dia não é decisivo. É menos impactante, menos criativo e inclusivamente menos altruísta. A todos os níveis, está abaixo do que fez nos seus melhores momentos no clube."E continuou: "Infelizmente sim, tornou-se mais num peso para o coletivo do que uma solução. Tornou-se num problema para o treinador, porque o Neymar não pode ser tratado como qualquer jogador."Rothen questionou também as decisões do treinador, Mauricio Pochettino. "Quando está a este nível, podes perguntar: por que Pochettino insiste em colocá-lo em campo de forma sistemática? Talvez passar pelo banco e entrar a meio do jogo pudesse impulsioná-lo. Não entendo por que o deixa em campo quando é evidente que está abaixo do seu nível. Mesmo quando não joga bem durante uma hora, continua a ter privilégios."