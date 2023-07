Neymar volta a treinar com bola

Sem jogar desde 19 de fevereiro devido a uma lesão no tornozelo direito – ao qual foi operado em março –, Neymar trabalhou ontem com bola pela primeira vez neste início de pré-época no PSG. Depois de muitas dúvidas quanto à evolução da lesão, o craque brasileiro não mostrou qualquer limitação nas imagens partilhadas pelo clube. Ainda assim, os campeões franceses vão continuar a gerir a situação do jogador com muita cautela, de modo a evitar novos problemas. De acordo com o ‘Le Parisien’, Neymar será integrado nos treinos coletivos na próxima semana e seguir com a equipa para a digressão ao Japão, no dia 22. A hipótese sair este verão – o Chelsea estará interessado em contratá-lo – parece agora mais distante.

Já o técnico Luis Enrique confessou estar "ansioso" pelo arranque da época e garantiu: "Queremos que os nossos adeptos se divirtam e que os jogadores se divirtam a representar o PSG."