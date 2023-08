Neymar volta em grande e Asensio já marca no PSG

Neymar está de volta aos relvados 5 meses depois da grave lesão no tornozelo direito e pela amostra o brasileiro parece vir com tudo para a nova época! O craque de 31 anos foi titular na vitória do PSG diante dos sul-coreanos do Jeonbuk (3-0) e, além de espalhar magia com os habituais pormenores técnicos de encher o olho, ficou diretamente ligado ao resultado com dois golos e uma assistência.

Depois de abrir o ativo aos 40’ e de bisar aos 83’, Neymar ainda serviu Marco Asensio para fechar a contagem (88’) e estrear-se a faturar com a camisola do PSG, onde chegou este verão, a custo zero, depois de sete temporadas no Real Madrid.

Foi o 4º e último teste dos parisienses na digressão pela Ásia e o 1º triunfo da equipa de Luis Enrique, que deu a titularidade aos defesas portugueses Danilo Pereira e Serif Nhaga - Vitinha e o guardião Louis Mouquet não saíram do banco. O PSG começa oficialmente a época dia 12, em casa, diante do Lorient, na 1ª jornada da Ligue 1.