Nuno Mendes assiste no triunfo do PSG sobre o Urawa Red Diamonds

O Paris Saint-Germain venceu este sábado os japoneses do Urawa Red Diamonds por 3-0, com o português Nuno Mendes a fazer a assistência para o terceiro golo, num particular disputado em Saitama, no Japão.

O internacional espanhol e ex-'leão' Pablo Sarabia, aos 16 minutos, Kylian Mbappé, aos 36, e o suplente Arnaud Kalimuendo, aos 76, apontaram os tentos dos campeões gauleses em título.

O treinador Christophe Galtier fez alinhar três jogadores portugueses, com Danilo Pereira a começar no onze e a sair aos 71 minutos, altura em que entraram Nuno Mendes e Vitinha, assim como o argentino Lionel Messi e o brasileiro Neymar.

Os parisienses, em digressão pelo Japão, voltam a jogar na segunda-feira, frente ao Gamba Osaka, em Suita.

Em 31 de julho, o Paris Sain-Germain cumpre o primeiro jogo oficial da época 2022/23, defrontando o Nantes na Supertaça francesa, o 'Trophée des Champions'.