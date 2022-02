Nuno Mendes e o "irmão mais velho" Danilo: «Ajuda-me em quase tudo, até no que não lhe peço»

Nuno Mendes abordou a adaptação ao PSG, clube para o qual se transferiu no último verão, revelando ter sido difícil "mudar o chip" quanto ao aspeto defensivo, visto que estava habituado a jogar com três centrais no Sporting."No Sporting jogava sempre com 3 defesas, já estava habituado. Fiz um ano inteiro assim, já estava habituado. Tínhamos uma coordenação incrível na linha defensiva. Foi difícil para mim mudar por completo, porque na Seleção jogamos com 4 defesas, mas era de vez em quando porque não vamos lá sempre. Foi difícil para mim mudar o chip, mas acho que me adaptei bem. Antes de jogar na equipa principal do Sporting também jogava a 4. Não tenho preferência entre jogar a 4 ou 5. Com 3 defesas fico mais livre para ir à frente, não quer dizer que não tenha essa liberdade com 4, mas tenho de ter outro cuidado", apontou em declarações à 'Eleven Sports'.Danillo é outro dos jogadores portugueses no emblema da capital francesa e alguém que Nuno Mendes vê como apoio e "irmão mais velho" em Paris."Se eu precisar de alguma coisa que não saiba, do treino ou fora do campo, pergunto ao Danilo e ele ajuda-me em quase tudo, até no que não lhe peço. É normal, é mais velho e tem experiência. Por vezes ele toma essa iniciativa de me ajudar. Irmão mais velho? Sim, sim. Um irmão muito importante para mim aqui", assumiu o internacional português que ainda falou sobre Mbappé, um jogador que diz fazer coisas que nunca viu."Mbappé? Tem coisas que ele faz que nunca vi um jogador fazer. Tem muita qualidade, é jovem e tem ainda muito para dar. Toda a gente sabe da qualidade dele. Tem ainda mais para dar. Já está a dar muito, mas tem ainda muito mais porque tem muitos anos pela frente", sustentou.