Nuno Mendes entre os nomeados para o Troféu Kopa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

The ten Kopa Trophy nominees ??



Karim Adeyemi



Jude Bellingham



Eduardo Camavinga



Gavi



Ryan Gravenberch



Nuno Mendes



Jamal Musiala



Joško Gvardiol



Bukayo Saka



Florian Wirtz#TropheeKopa #ballondor pic.twitter.com/d15OVTJYNJ — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) August 12, 2022

Nuno Mendes é um dos dez nomeados para o Troféu Kopa, que distingue o melhor jogador Sub-21 a atuar na Europa. O galardão será entregue a 17 de outubro, o mesmo dia em que decorrerá a cerimónia da Bola de Ouro.Recorde-se que em 2021, Nuno Mendes ficou em 4.º lugar, atrás de Pedri, do Barcelona, Jude Bellingham, que atua no Dortmund, e Jamal Musiala, jogador do Bayern Munique.Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)Jude Bellingham (Borussia Dortmund)Eduardo Camavinga (Real Madrid)Gavi (Valencia)Ryan Gravenberch (Bayern Munique)Nuno Mendes (PSG)Jamal Musiala (Bayern Munique)Joško Gvardiol (Leipzig)Bukayo Saka (Arsenal)Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)