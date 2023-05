Nuno Mendes falha resto da temporada por lesão

Nuno Mendes vai falhar o resto da temporada depois de ter contraído, na derrota do PSG com o Lorient (1-3) , uma lesão no tendão superior direito, anunciou esta quarta-feira o clube."Vítima de uma lesão no tendão superior direito no último jogo frente ao Lorient, Nuno Mendes só regressa às competições no final da época", pode ler-se em comunicado dos parisienses.Recorde-se que, esta temporada, Nuno Mendes participou em 32 jogos ao serviço do PSG, contribuindo com dois golos e sete assistências.