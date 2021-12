Nuno Mendes gera dúvidas para o jogo com o Monaco

Mesmo que os 11 pontos de ‘gordura’ na liderança da liga façam parecer o contrário, há ainda uma série de problemas para Mauricio Pochettino lidar no PSG. E um dos mais constantes nesta época - e que chega do departamento médico - volta a atacar. Nuno Mendes, a principal opção para a ala esquerda dos parisienses, está em dúvida para o confronto de amanhã, frente ao Monaco, após sair com problemas musculares da vitória frente ao Club Brugge (4-1), na última jornada da fase de grupos da Champions. Já Sergio Ramos, que se estreou diante do St. Étienne a 28 de novembro, foi poupado na partida seguinte e voltou a ficar de fora. Recorde-se que Neymar e Draxler são baixas confirmadas para o duelo da 18ª ronda, que iniciou com o triunfo do Nantes (3-2) frente ao Lens. O médio português David da Costa marcou um golo e deu uma assistência pelos visitantes.





D. P.