Nuno Mendes lesiona-se e estará fora dos relvados "durante as próximas semanas"

O Paris Saint-Germain revelou esta terça-feira que Nuno Mendes sofreu uma nova lesão - rutura de um tendão da coxa direita - e que o tempo de paragem são "várias semanas".O lateral, de 21 anos, não joga desde 30 de abril, altura em que se lesionou no encontro (1-3) diante do Lorient, com um problema muscular na perna direita. Antes, no Mundial do Qatar, Nuno Mendes sofreu uma lesão logo na primeira partida, diante do Gana, e não voltou a entrar em campo na prova.O clube parisiense informou também que Neymar está apto, assim como Mukiele, enquanto que Kimpembe continua o processo de recuperação à respetiva lesão.