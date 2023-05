Nuno Mendes no top-5 dos laterais sub-23 que melhor driblam em todo o Mundo

Nuno Mendes, lateral-esquerdo português do Paris SG, é o quinto defesa sub-23 com maior índice de dribles bem sucedidos no Mundo.

De acordo com um estudo publicado esta quinta-feira pelo Observatório do Futebol, o defesa luso consegue driblar um adversário a cada 28 minutos e 57 segundos, com uma taxa de sucesso de 60.2% em jogos com um índice elevado de competitividade.

À frente do internacional português surgem Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), que dribla um adversário, em média, a cada 14 minutos e 48 segundos, com uma percentagem de acerto de 68.5% - é o valor mais elevado desta lista. Seguem-se Alphonso Davies (Bayern Munique), Alejandro Balde (Barcelona) e Fabio Parisi (Empoli).