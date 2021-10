Nuno Mendes recorda estreia na Liga dos Campeões: «Ainda agora me arrepio...»

Há pouco mais de um mês ao serviço do PSG, Nuno Mendes deu uma entrevista à televisão oficial dos parisienses onde abordou os primeiros tempos na formação da capital gaulesa, referindo o "grande orgulho" que sentiu na sua estreia na Liga dos Campeões. O lateral, internacional português, falou ainda sobre o clássico do próximo domingo frente ao Marselha.





"Sinto-me bem. Estou calmo e a viver bem a minha integração. Os meus colegas ajudaram-me muito, principalmente o Danilo. Ainda não tive tempo de visitar a cidade, mas terei muito tempo para isso", começou por dizer, antes de abordar a estreia na prova milionária."Senti muito orgulho naquele dia, foi a realização de um sonho, um momento especial para mim. Ainda agora me arrepio, vou lembrar-me disso para sempre. Foi um jogo difícil (contra o Leipzig). Estávamos a perder 2-1 e conseguimos reverter a situação, o apoio dos adeptos dá-nos muita força. Todos os jogos são difíceis, seja na Champions ou no campeonato. Trabalhamos muito todos os dias para vencer esse tipo de jogo", explicou.Questionado acerca do primeiro clássico que vai disputar em França, contra o Marselha, Nuno Mendes lembrou "a grande rivalidade" que viveu em Portugal. "O grupo está bem. Sei que é um jogo muito grande e fui avisado. Já joguei clássicos em Portugal, e acho que a concentração é ainda maior do que nas outras partidas. Um clássico tem sempre um sabor especial, mal posso esperar", rematou.O PSG ocupa, neste momento, o primeiro lugar da Ligue 1 com nove vitórias em dez jogos. Na Liga dos Campeões, os parisienses são líderes do grupo A com nove pontos, à frente de Manchester City, Club Brugge e Leipzig.