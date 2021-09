Nuno Mendes revela quando soube da possibilidade de rumar ao Paris SG

Anunciado como reforço do Paris SG há dez dias, Nuno Mendes apenas esta quinta-feira, cumpridos os compromissos da Seleção Nacional, se juntou aos novos colegas e falou como jogador do milionário clube da capital francesa. Ao site oficial do PSG, o ex-Sporting mostrou-se radiante com a oportunidade e assumiu que Danilo será importante na sua integração.





"Estou muito feliz por estar aqui. Tudo aconteceu muito rapidamente, mas vou adaptar-me o mais rápido possível, é um verdadeiro prazer representar o Paris SG. É duro deixar a família, mas em breve eles também estarão aqui para me ajudar com aquilo que precisar. Para mim é muito importante ter a família por perto", confessou o lateral esquerdo, que em seguida partilhou o momento em que soube da possibilidade de rumar a Paris."Estava na Seleção e recebi uma chamada a dar conta de que havia a possibilidade de assinar pelo Paris SG e isso encheu-me de alegria. Nunca imaginei chegar aqui tão rapidamente, mas um jogador de futebol tem de estar pronto para tudo. Falei com o Danilo na Seleção e sei que ele me irá ajudar no processo de integração", acrescentou.Questionado sobre o segredo para ter chegado ao Paris SG com 19 anos, Nuno Mendes fala apenas em "trabalho". "Trabalhar todo os dias é o ingrediente fundamental que me ajudou a chegar aqui a Paris. Mudei imenso nos últimos anos, mas ainda tenho muito a aprender. Só tenho 19 anos e apenas 1 como profissional, por isso ainda tenho muito tempo para evoluir. Aliás, acho que esta equipa e este clube me irão ajudar nisso".Assumindo ser um "orgulho enorme" ter assinado na mesma 'janela' de jogadores como Sergio Ramos, Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma ou Messi, Nuno Mendes fala num "sonho jogar ao lado desses futebolistas" e aponta como fundamental manter-se "calmo, de forma a dar o melhor". "O meu objetivo é sempre dar o meu melhor, para que o clube possa confiar em mim e manter-me aqui. Estou feliz por estar no Paris SG. Vou dar o meu máximo por este grande clube, que vou representar com muito orgulho."