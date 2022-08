«O Man. City confia num treinador que está lá há sete anos e no PSG tens de chegar e vencer»

Mauricio Pochettino mostrou-se desapontado por ter deixado o PSG este verão e comparou mesmo o projeto dos parisienses com o do Manchester City e Liverpool."Existem equipas que confiam, como Liverpool ou Manchester City, em projetos a longo prazo e te dão hipóteses. Faço sempre essa comparação. Vencemos o campeonato com o PSG com 15 pontos de vantagem. Perdemos contra o Real Madrid e obviamente sabemos que vão haver problemas. O Man. City foi eliminado contra o Real Madrid, três golos em cinco minutos, mas na semana seguinte comprou Haaland e deu ao técnico a capacidade de se reinventar novamente, encontrar soluções e vencer o campeonato inglês, como o PSG venceu o francês. Os projetos são diferentes", começou por dizer o técnico argentino, em entrevista ao portal 'Infobae', citado pelo jornal 'As'.E prosseguiu: "Existe um Manchester City que confia num técnico que está lá há sete anos e um PSG no qual tens de chegar e vencer. E ganhar a Liga dos Campeões, não a Liga [francesa]. É diferente e eu aceito. Não é uma crítica. Quando chegámos ao PSG, sabíamos que tínhamos de tentar vencer a Liga dos Campeões se quiséssemos continuar com este projeto."O antigo treinador do emblema da capital francesa vai mais longe. "É um fracasso de 50 anos, não só na época passada, porque o PSG, principalmente nos últimos 10/11 anos, com a chegada de novos donos, tem o objetivo de ganhar a Liga dos Campeões. Mas penso que vai conseguir porque os recursos estão lá", apontou, explicando o seu ponto de vista."Às vezes o futebol não é o que se pensa que pode ser, mas há fatores que não podem ser controlados. Contudo, insistindo ano após anos, o PSG certamente conseguirá realizar o sonho de conquistar a Champions. Temos de entender que, à medida que o projeto do PSG avança, a paciência é cada vez menor e a exigência é maior, mas as circunstâncias são o que são. Dominar o campeonato francês ou as competições domésticas significa que o adepto não dá a importância que merece. Tudo está focado na Liga dos Campeões e às vezes isso distrai um pouco. Essa exigência parece só existir na Liga dos Campeões anterior", frisou.Questionado sobre a possibilidade de se contratar um psicólogo para o PSG para gerir melhor os minutos finais do segundo jogo com o Real Madrid na época passada, Pochettino foi taxativo. "Teríamos de colocar um psicólogo no Chelsea, no Manchester City e no Liverpool e, se recuarmos, também nas equipas que defrontaram o Real Madrid na Champions em anos anteriores. Acredito que há circunstâncias no futebol que acontecem e não podem ser controladas", salientou.Já sobre o seu futuro, Pochettino disse estar "sempre de olho em progredir e sobretudo a analisar tudo o que foi o último ano e meio no PSG", não fechando a porta a um regresso à Argentina. "Algum dia sim, por que não?", atirou.