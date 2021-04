«O Real Madrid estava disposto a dar 300 milhões por Neymar»

Wagner Ribeiro, ex-empresário de Neymar, revelou em entrevista ao 'L'Équipe' vários pormenores do contrato do avançado brasileiro com o PSG e garantiu que o Real Madrid se mostrou disposto mais tarde a pagar 300 milhões.





"O PSG pagou 222 milhões e ofereceu a Neymar 36 milhões limpos por ano de salário. Era impossível recusar uma oferta assim", disse Wagner Ribeiro, que garante não ter recebido qualquer comissão."Foi Zahavi que negociou com Antero Henrique mas no ano antes preparámos bem o terreno. Apresentei Nasser Al Khelaifi ao pai de Neymar. Mas, mais uma vez, não recebi o que quer que seja de Neymar ou do Barcelona. Não os posso obrigar a pagarem-me".Wagner Ribeiro confirmou que o Real Madrid quis contratar Neymar ao PSG. "Estava disposto a dar 300 milhões. Florentino disse-me isso mas Nasser recusou. 'Nem por mil milhões sai', disse-me", reveliu.Frisando que "clube nenhum pode dar a Neymar o que o PSG lhe dá", Wagner Ribeiro garante: "Em Paris ganha bem e joga numa boa equipa. Esta temporada o PSG vai ganhar a Champions e Neymar a Bola de Ouro".