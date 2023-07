Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Lucas Hernández.



Le défenseur international français a signé un contrat de cinq ans avec le Club.



#WelcomeHernández — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 9, 2023

Lucas Hernández foi este domingo oficializado como reforço do PSG para 2023/24. O defesa, que tinha mais um ano de contrato com o Bayern Munique, assinou um contrato válido por cinco épocas com os parisienses."Sinto muita alegria. Esperava chegar ao PSG há muito tempo e finalmente aconteceu. É um dia muito especial para mim e estou muito feliz por estar aqui", assumiu o internacional francês, de 27 anos.Lucas Hernández é o quinto reforço do clube gaulês até ao momento, juntando-se a Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte e Lee Kang-In.