Os planos de Neymar para o seu aniversário na próxima sexta-feira

Festas de arromba, modelos deslumbrantes, champanhe a rodos e muita música. Têm sido assim os últimos aniversários de Neymar em Paris, mas este ano não há festa para ninguém. Ao que parece o avançado brasileiro do PSG vai mesmo acatar as instruções das autoridades francesas, que apelam ao recato, dada a situação pandémica que o mundo vive.





Segundo a imprensa brasileira, Neymar vai comemorar o 29.º aniversário, na próxima sexta-feira em casa, em reclusão.O governo francês não autoriza ajuntamentos de mais de seis pessoas, sendo que as fronteiras do país estão fechadas e vigora um recolher obrigatório entre as 18 horas e as 6 da manhã.Na passagem de ano, no Brasil, chegou a dizer-se que Neymar estaria a organizar uma festa para 500 pessoas, o que acabou por não se confirmar. Juntou um grupo de amigos, mas não eram 500...Em Paris o jogador tem cumprido todos os protocolos do PSG e ao que parece não vai abrir exceções, nem para celebrar o seu aniversário.