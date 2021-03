Pai de Marquinhos foi sequestrado

Não foi só a família de Ángel dí María a ser vítima de um violento assalto, segundo dá conta o jornal 'L'Équipe'. Além dos familiares do internacional argentino do Paris SG, também o pai do capitão da formação francesa, Marquinhos, foi assaltado e vítima de sequestro. As informações são imprecisas neste momento e não se sabe se o progenitor do central brasileiro está ou não bem de saúde.





As ocorrências foram relatadas pela polícia como tendo ocorrido durante o encontro deste domingo no Parque dos Príncipes, que ditou a derrota do PSG (1-2), em casa, frente ao Nantes.