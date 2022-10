Paragem de três semanas a um mês para Nuno Mendes

Nuno Mendes deverá parar entre três semanas a um mês devido uma lesão na zona posterior da coxa esquerda. A informação foi avançada pela imprensa francesa e confirmada porlateral lesionou-se no jogo com o Benfica, esta quarta-feira, algo que o treinador do PSG referiu logo no final do encontro. "Nuno Mendes teve uma grave lesão muscular e vai estar fora durante vários jogos", disse, então, Christophe Galtier.