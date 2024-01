Paris SG acusado de ter tentado subornar jornalista para dar Bola de Ouro a Messi

O jornal 'Le Monde' dá conta este sábado de uma investigação da polícia francesa a um eventual suborno de responsáveis do Paris SG de forma a garantir que Lionel Messi vencesse a Bola de Ouro de 2021.De acordo com os dados revelados pela imprensa gaulesa, o diretor de comunicação Jean-Martial Ribes terá oferecido "vários presentes" a Pascal Ferre, antigo editor da 'France Football' que era responsável pela gala que atribui o prémio, nomeadamente bilhetes VIP para jogos no Parque dos Príncipes, viagens na Qatar Airways (patrocinador do clube), entrou outros benefícios.Na investigação, que aponta os crimes de "corrupção" e "tráfico de influências" a Ribes - já que também terá providenciado bilhetes e favores para políticos e artistas -, surge também referido o nome de Nasser Al-Khelaifi, ainda que neste caso não se sabia se há qualquer ligação direta a atos ilícitos.Note-se que Messi venceu efetivamente a Bola de Ouro de 2021, com 613 votos, contra os 580 de Robert Lewandowski e 460 de Jorginho. Cristiano Ronaldo nesse ano foi 6.º, com 178.