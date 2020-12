Paris SG ainda não anunciou saída de Tuchel, mas Mbappé já deixou mensagem de despedida

Apesar do Paris SG ainda não ter comunicado oficialmente a saída de Thomas Tuchel, é já um dado adquirido que o técnico alemão vai mesmo sair dos parisienses. A imprensa dava o facto como consumado na quinta-feira e Kyllian Mbappé confirmou-o no mesmo dia, ao deixar uma mensagem de despedida nas redes sociais.





"Infelizmente é a lei do futebol. Ninguém irá esquecer a tua passagem pelo clube. Escreveste uma página fantástica na história do clube e quero agradecer-te por isso, mister", escreveu o avançado nas Histórias do Instagram.