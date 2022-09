Paris SG apresenta proposta de renovação para Messi: os milhões e a duração do contrato

O Paris SG já terá apresentado uma proposta de renovação contratual a Leo Messi, segundo adianta o programa 'El Larguero', da Cadena SER, colocando em cima da mesa do avançado argentino um novo vínculo válido por uma temporada (mais uma de opção), no qual se mantêm as atuais condições salariais de 30 milhões de euros limpos por época.Com este avanço, Nasser Al Khelaïfi tenciona deixar bem claro ao argentino, de 35 anos, e à sua família querer continuar a contar a tê-lo no plantel, procurando igualmente impedir uma possível novela nos próximos meses, já que Messi finaliza vínculo no final da presente temporada.