Paris SG capricha na nota artística: Neymar marca de livre e Ramos brilha de calcanhar

Sérgio Ramos de C a l c a n h a r



Trofee Des Champions | @PSG_inside 3 x 0 @FCNantes#TropheeChampionsELEVEN pic.twitter.com/96AhzX5tjY — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) July 31, 2022

Depois do grande golo de Leo Messi a abrir e do de Neymar, de livre, a ampliar as contas, o Paris SG chegou ao 3-0 diante do Nantes por intermédio de Sergio Ramos, num golo com uma nota artística elevada. O defesa central, 'perdido' lá na área contrária, apanhou uma bola perdida e, com mestria, marcou de... calcanhar.