Paris SG deixou de tocar música de Phil Collins e provoca fúria dos adeptos

Vive-se uma nova era no Paris SG, com a chegada de (ainda mais) superestrelas, mas há tradições que, para os adeptos não podem ser mexidas. Como o caso da música que antecede a entrada das equipas, que desde 1992 era da autoria de Phil Collins - "Who Said I Would". Para esta temporada a música é outra, será mais animada e com autores atuais, mas os fãs não parecem concordar e este sábado, aquando do duelo com o Clermont, fizeram-no notar nas redes sociais.





Le fait que le son de DJ Snake [Intro] soit diffusé à l’entrée des joueurs contre Strasbourg à la place de Phil Collins [Who Said I Would] n’était PAS une erreur.



C’est ce qu’affirme au @le_Parisien_PSG Fabien Allègre, directeur de la diversification du #PSG.@PSG_inside pic.twitter.com/USEQkQTJZu — Paris Saint-Germain Actualités (@PSGInside_Actu) September 11, 2021

Na verdade, a mudança da música de entrada já se tinha dado há perto de um mês, antes do jogo com o Estrasburgo, mas na altura todos pensaram que se tratava de um problema e não de uma mudança. Esperavam, por isso, que este sábado o som de entrada fosse o mesmo. Só que não foi o caso. E à entrada dos jogadores lá estava o som de DJ Snake, um artista local, que se assume como adepto do clube e que marca o início de uma nova era neste protocolo, que passará a servir para promover artistas locais.Mesmo assim, nas redes sociais os adeptos não perdoaram a quebra na tradição e falaram numa falta de respeito e numa vergonha...