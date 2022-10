Paris SG nega valores do contrato de Mbappé: «Timing da notícia é questionável...»

Causou impacto internacional a notícia lançada no domingo pelo 'Le Parisien' , na qual o diário francês adiantava que Kylian Mbappé tinha assinado com o Paris SG aquele que seria o contrato mais valioso da história do desporto. Os valores ascendiam aos 630 milhões de euros (a três anos), mas ao que parece... nenhuma dessas informações está correta. Pelo menos é isso que garante o clube da capital em comunicado."Na sequência da notícia sensacionalista publicada ontem à noite em relação ao clube e a um dos seus jogadores, o Paris SG confirma que a notícia está errada em todos os destalhes apresentados. O timing escolhido por esta publicação é também surpreendente, a poucos dias de um jogo de Liga dos Campeões", podia ler-se na nota do emblema campeão francês.No seu artigo, o 'Le Parisien' escrevia que o salário do avançado é de 6 milhões de euros mensais (são 2,7 milhões de euros limpos por mês), o que corresponde ao triplo do que auferia até agora - 72 milhões de euros brutos por época. A este valor juntar-se-ia aquele que receberia anualmente como bónus pela assinatura do vínculo - o bónus é de 180 milhões, a ser pago a cada ano, em prestações de 60M€. E aqui havia um dado curioso: mesmo que saísse antes do final do vínculo, Mbappé receberia a totalidade da verba. Há ainda a acrescentar mais um bónus, no caso de lealdade, de 70 milhões de euros, a ser pago no final do próximo mercado de verão. Esse bónus aumentaria em 10 milhões de euros a cada temporada - para os 80M€ em 2023/24 e 90M€ em 2024/25.