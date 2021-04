Paris SG pondera vender Mbappé a preço de saldo

A par de Erling Haaland, Kylian Mbappé é provavelmente o avançado que mais entusiasmo gera para o futuro, mas também é juntamente com o norueguês um dos nomes que agita o mercado de transferências por conta do interesse dos tubarões. Um interesse que não é novo, mas que pode ganhar outros contornos nos próximos meses, já que segundo o 'Le Parisien' o Paris SG estará a ponderar colocar o avançado no mercado de verão a um preço que pode ser considerado de saldo, isto caso não consiga um acordo para a renovação.





De acordo com aquela publicação, na sequência das recentes declarações do francês, Nasser Al-Khelaifi já coloca a possibilidade de não alcançar um entendimento para prolongar o vínculo que termina em 2022 e, de forma a não deixar sair o avançado a custo zero, planeia colocá-lo no mercado já em julho por um preço entre os 120 e 150 milhões de euros. Um valor elevadíssimo, é certo, mas que está bem abaixo daquilo que os parisienses idealizavam para uma venda e que, por outro lado, até é inferior ao valor pago ao Monaco em 2017 (180M€).E com tantos clubes endinheirados no seu encalce, a começar desde logo pelo Real Madrid, facilmente poderá chegar uma oferta à capital francesa por um valor dessa ordem. E se Mbappé e o Paris SG não se entenderem em breve... isso pode mesmo tornar-se realidade, certamente contra todos os desejos de dirigentes e adeptos do clube.