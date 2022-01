Paris SG sem guarda-redes para jogo da Taça

Ainda falta praticamente uma semana, mas o duelo com o Nice, da Taça de França, já estará a dar muitas dores de cabeça a Mauricio Pochettino. Essencialmente por causa da baliza, já que à distância de seis dias o treinador do Paris SG sabe desde já que não terá qualquer guarda-redes da primeira equipa disponível para esse encontro. E a solução poderá mesmo passar pela formação... O Paris SG até começou a época com quatro guarda-redes no plantel, algo que deveria chegar para impedir problemas deste género, mas a verdade é que entre lesões e jogadores na seleção... Pochettino não tem ninguém disponível.Keylor Navas, o habitual titular, está na Costa Rica para disputar jogos de qualificação para o Mundial; Gianluigi Donnarumma está lesionado e deverá estar ausente durante 10 dias, tal como o terceiro guarda-redes Alexandre Letellier. O quarto elemento era Sergio Rico, que na semana passada foi cedido ao Maiorca. Por isso, sem estes quatro guardiões, Pochettino deverá mesmo ser obrigado a ir à formação para encontrar o dono da baliza neste duelo: Denis Franchi ou Lucas Lavallée, de 19 e 18, respetivamente.