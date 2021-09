Pauleta 'aprova' Nuno Mendes: «É o presente e o futuro do Paris SG»

Para lá de ter falado de Kylian Mbappé e da sua evolução ao lado de Leo Messi, Pauleta abordou ainda a chegada de Nuno Mendes ao Paris SG e deixou palavras muito elogiosas ao ex-Sporting. Antigo jogador dos parisienses, o ex-internacional português destacou as qualidades do canhoto e previu que Nuno Mendes seja mesmo uma cara de presente no clube, mas também de futuro.





"Sinceramente, é um jogador jovem com muita qualidade. Com 18 anos fez uma época fantástica, na qual mostrou muita qualidade ofensiva e onde fez a diferença no lado esquerdo. Conheço-o das camadas jovens portuguesas e gosto bastante da sua mentalidade e capacidades físicas. Mesmo que tenha jogado mais como ala no Sporting, é também capaz de atuar numa linha de quatro defesas. Tem um perfil similar ao Achraf Hakimi, mas é menos eficaz em frente à baliza. É o presente e o futuro do Paris SG", declarou o antigo internacional português, ao site oficial da Ligue 1.