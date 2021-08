Plantel do PSG reunido em festa de aniversário com ausência de peso

Lionel Messi e Sergio Ramos estiveram entre os jogadores do PSG que ontem compareceram na festa de aniversário de Ander Herrera, jogador espanhol que celebrou o 32.º aviversário. O médio partilhou uma foto dos convivas, onde saltou à vista a ausência de Kylian Mbappé.





Na celebração estiveram alguns dos pesos-pesados do balneário do clube francês, casos de Neymar, Mauro Icardi, Ángel Di María, Marco Verratti ou Leandro Paredes. Estes últimos tinham também estado com Messi nas férias em Ibiza."Obrigado timaço", escreveu Herrera, partilhando uma foto dos companheiros que estiveram nas festividades, com as respetivas companheiras.