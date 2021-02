Pochettino: «A eliminatória só se resolve em Paris»

A goleada (4-1) em casa do Barcelona deixou o PSG com um pé nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, mas a verdade é que Mauricio Pochettino ainda não dá a eliminatória por fechada e pede empenho máximo para a segunda mão.





"O futebol é assim. Fizemos um excelente jogo mas sabemos que isto são 180 minutos... ainda faltam 90. Estamos muito contentes com o resultado mas, como disse antes do jogo, a eliminatória só se resolve em Paris, onde teremos de jogar com a mesma intensidade de hoje. (...) Por vezes acontecem este tipo de acidentes no futebol, umas vezes caem para o teu lado, outras vezes não", afirmou o técnico do PSG, sublinhando que é necessário respeitar a história da formação catalã. "É um clube com muitos campeões. dentro de três semanas teremos que provas que merecemos estar na fase seguinte", disse.Sobre Kylian Mbappé, que partiu a loiça toda ao apontar um hat trick, houve elogios de sobra. "Para além dos três golos, que já são brilhantes, mostrou o seu envolvimento e empenho na defesa. É um dos melhores do mundo", frisou o técnico do PSG.