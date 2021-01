Pochettino deixa mensagem após dar positivo a teste à Covid-19

O treinador do Paris Saint-Germain (PSG), Maurício Pochettino garantiu este sábado que se encontra bem, e em isolamento, depois de ter testado positivo para o novo coronavírus na sexta-feira.

"Estou bem, a seguir os protocolos do ministério da Saúde francês, e sob supervisão dos médicos do clube", afirmou o técnico argentino, num vídeo divulgado no Instagram.

Pochettino, que prometeu ir dando informações sobre o seu estado, agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido e pediu a todos que se protejam.

"Juntos saíremos desta pandemia. Um forte abraço a todos. Espero voltar rápido para junto da equipa, é isso que todos queremos", afirmou.

O técnico argentino, que chegou ao PSG no passado dia 2 de janeiro e assinou contrato até junho de 2022, alcançou na quarta-feira o seu primeiro título com o novo clube, a Supertaça de França, depois de a sua equipa vencer o Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, por 2-1.