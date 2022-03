Pochettino e a lesão de Mbappé: «Está bem, conseguia andar tranquilamente passadas duas horas»

Kylian Mbappé saiu mais cedo do treino do PSG esta segunda-feira após sofrer um pisão de Idrissa Gueye. Chegou a pairar a dúvida de se o internacional francês estaria apto para o jogo desta quarta-feira com o Real Madrid, para a 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, mas o avançado foi convocado por Mauricio Pochettino que, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, pareceu ter dissipado as dúvidas."Nós falámos e ele está bem. Na altura do choque ele chorou de dores e ficou em mau estado. Conseguia andar tranquilamente passadas duas horas. Espero que possa treinar bem depois da conferência de imprensa", contou o técnico dos parisienses, que abordou ainda a possível saída de Mbappé no verão."Penso que lhe falta um pouco de naturalidade. Por vezes falamos demais. É claro que estamos tranquilos com Kylian. É maduro, mesmo sendo um jovem. Ele quer jogar connosco e defender as nossas cores. Não tenho qualquer dúvida", garantiu Pochettino que não vê o francês como o melhor do Mundo atualmente."Penso que Lionel Messi é o melhor jogador do mundo, com sete Bolas de Ouro. Depois temos jogadores como Kylian Mbappé que se candidatam a ser [no futuro]. Mas ele já é um dos melhores do mundo", vincou.