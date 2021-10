Pochettino e a luta pela Bola de Ouro: «Já estive em sarilhos por escolher Messi...»

Revelado no próximo dia 29 de novembro, o vencedor da Bola de Ouro já dá muito que falar, e desta vez criou problemas até a... Maurício Pochettino, treinador de três dos principais candidatos ao prémio: Neymar, Mbappé e Messi. Num momento de boa disposição, e questionado acerca da possibilidade do astro argentino vencer, o técnico garantiu que já se meteu "em sarilhos" pela sua escolha.





"Já tive um problema com isso! Kylian [Mbappé] e o Neymar perguntaram-me o porquê de não os escolher. De qualquer maneira, seria bom para qualquer jogador do PSG ganhar, mas acho que Leo [Messi] merece", explicou, bem humorado, ao 'Deportes Cuatro'.Apesar do trio de ataque dos parisienses ainda não ter dado os frutos esperados, e com as recentes perdas de pontos frente a Marselha (0-0) e Rennes (0-2) , a formação gaulesa continua com um arranque de época superior aos rivais: é líder do campeonato francês com 7 pontos de avanço à passagem dos primeiros 11 jogos, e na Liga dos Campeões lidera um grupo composto por Manchester City, Club Brugge e Leipzig.