Pochettino e a possível ida de Messi para o PSG: «Não podemos ser mais papistas do que o Papa»

"Não podemos ser mais papistas do que o Papa". Foi com esta curiosa afirmação que Mauricio Pochettino justificou um possível interesse do Paris Saint-Germain em contar com Lionel Messi, astro argentino do Barcelona que se encontra de saída do clube no final da presente temporada.





Em entrevista exclusiva ao jornal espanhol 'Marca', o treinador argentino dos parisienses abordou a possibilidade do camisola '10' do Barcelona reforçar a sua equipa no verão, sem esquecer Kylian Mbappé, outro dos assuntos que mais fazem palpitar o mercado de transferências."Há muitos boatos, mas eu vejo-o no PSG durante muitos anos e essa é a vontade do clube. Contamos com ele enquanto estivermos aqui. Ele está feliz e muito comprometido com este projeto", começou por dizer Mauricio Pochettino sobre o jovem internacional francês, que tem sido constantemente colocado na órbita do Real Madrid."Respeito os jogadores que pertencem a outras equipas, porque podem ficar chateados e eu entendo que podem ficar chateados. Entendemos que no Mundo do futebol não existem santos, ninguém pode reclamar que o seu clube não faz o seu trabalho para melhorar a equipa. Não podemos ser mais papistas do que o Papa", concluiu.