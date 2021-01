Pochettino e a Supertaça frente ao Marselha de Villas-Boas: «Lembro-me bem destes jogos»

O PSG defronta esta quarta-feira o Marselha orientado por André Villas-Boas, para a Supertaça francesa, e Mauricio Pochettino já poderá contar com Neymar, segundo confirmou na antevisão do jogo. Uma partida especial que Pochettino diz recordar-se bem e que espera ainda "mais especial" por agora ir viver a experiência como treinador.





"Lembro-me muito bem destes jogos especiais. Percebo que não são como os outros. Há uma importância especial para os adeptos, mas também para os jogadores, eu senti isso, e agora vou viver esta experiência como treinador", disse sobre a primeira final que vai enfrentar como treinador do PSG."Neymar está disponível, amanhã decidimos se joga a titular ou não", adiantou Pochettino, que não quis comentar a vitória do Marselha no Parque dos Príncipes, na 3.ª jornada da liga francesa: "Em relação ao último jogo entre Marselha e PSG, em que houve polémica , sabemos o que aconteceu porque vimos imagens, mas não podemos dar a nossa opinião porque não estávamos lá", disse.