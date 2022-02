Pochettino elogia Danilo: «Traz muito à equipa em termos físicos»

Danilo Pereira esteve em destaque ao bisar na goleada do PSG diante do Lille, na última jornada da Ligue 1, e esta quinta-feira Mauricio Pochettino deixou elogios ao trabalho do médio português na formação parisiense."Muitas vezes, quando um médio marca golos, concentramo-nos no aspeto ofensivo. Ele teve boas situações, mas é também um jogador importante para o equilíbrio da equipa a nível defensivo. Traz muito à equipa em termos físicos e atléticos. Estou muito feliz por ele", frisou o técnico do PSG na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de amanhã com o Rennes, para a 24.ª jornada do campeonato francês.Recorde-se que Danilo realizou 23 jogos e apontou quatro golos pelo clube da capital francesa esta temporada.