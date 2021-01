Pochettino: «Messi, Dele Alli? Todos os grandes jogadores são bem vindos ao PSG»

Mauricio Pochettino foi esta terça-feira apresentado oficialmente como treinador do PSG e na sua primeira conferência de imprensa não fugiu ao tema Messi, que desde 1 de janeiro que pode assinar por qualquer clube como jogador livre.





"O Pai Natal já fez um excelente trabalho e deu-me a oportunidade de regressar. Aproveito para agradecer ao Nasser e ao Leonardo pelo regresso após 20 anos. Sabemos o que este clube exige e a sua repercussão porque é um dos maiores, se não o maior do Mundo, por isso vamos guardar os rumores para mais tarde", afirmou questionado se queria ter Messi como prenda do Dia de Reis.Neymar foi um dos que já 'lançou' a possibilidade de voltar a juntar-se com Messi e mais uma vez a questão veio à baila, mas Pochettino não abriu o jogo."Entendam, chegamos há alguns dias e estamos concentrados em nos adaptar e conhecer. Essas questões agora, embora o interesse seja muito... No futuro falaremos sobre isso", disse.Mas não há duas sem três e o nome de Messi voltou a ser pronunciado numa pergunta que incluía Dele Alli e a comparação entre o Tottenham e o PSG: "cada clube é diferente e é difícil comparar. Temos um jogo amanhã e haverá tempo de falar sobre isso no futuro. Mas todos os grandes jogadores são sempre bem vindos ao PSG", referiu.