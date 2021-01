Pochettino desiludido com empate na estreia 'aperta' com Mbappé

Mauricio Pochettino estreou-se no banco do PSG com um empate diante do St. Étienne (1-1), um resultado dececionante que o treinador argentino não quer que se repita. O técnico foi questionado sobre Mbappé, a estrela da equipa que ainda não aceitou renovar e cuja situação do clube está a tratar com pinças, mas não deixou de dizer aquilo que pensa.





"O Mbappé tem de melhorar, como todos os outros. Está dececionado porque não ganhámos, mas a sua atitude foi boa. Estou contente com o que fez", respondeu o treinador."Estou desiludido porque somos o PSG e queremos ganhar. Penso que temos de melhorar muitas coisas. Este não é o resultado que queríamos, mas o St Étienne mereceu. Criámos ocasiões, tivemos posse de nola. Foi um empate. Precisamos de melhorar muito", afiançou Pochettino.A conturbada relação de Mbappé com Thomas Tuchel terá estado na origem do despedimento do treinador alemão, por isso o clube está atento à forma como Pochettino vai lidar com o avançado.O Real Madrid está atento à situação de Mbappé no PSG; a imprensa espanhola avança que os merengues vão avançar para a sua contratação já no próximo verão.