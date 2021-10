Pochettino: «Neymar tem aquele lado selvagem...»

Nem nos melhores sonhos Mauricio Pochettino pensaria em treinar - na mesma equipa de uma só vez... - Messi, Neymar, Mbappé, Sergio Ramos. Facto é que o argentino tem uma constelação de estrelas para orientar no PSG e sabe-o bem. Em conversa com Jorge Valdano, no 'Universo Valdano', da Movistar +, Pochettino sublinhou a "prenda" que recebeu da vida ao poder ter Messi na sua equipa.





"É uma figura mundial. Provavelmente o melhor de todos los tempos. Ninguém esperava o seu final no Barcelona, nem sequer ele. (...) Criou-se uma grande expectativa em Paris, no mundo inteiro! Gosto da sua naturalidade e o seu sentimento de que tem de devolver o carinho que recebeu", afirmou para logo sublinhar a "boa relação com todos" de outra estrela do PSG: Neymar."Tem um grande coração. Na intimidade é sensível, gosta de abraçar toda a gente. Tem uma boa índole. Depois, tem aquele lado competitivo, selvagem, mas é um tipo fabuloso".Numa altura em que Mbappé e a sua vontade se sair do PSG têm sido assunto na imprensa mundial, Pochettino notou que o jovem francês continua "tranquilo" "É um grande profissional e respeitou a sua situação contratual. Kylian é um rapaz inteligente, jovem mas maduro. Como futebolista é extraordinário. Campeão do mundo. É o presente e o futuro".