Pochettino rendido a Nuno Mendes: «Se tudo correr bem será um dos melhores do Mundo»

Mauricio Pochettino destacou esta sexta-feira os papéis importantes de Nuno Mendes e Danilo Pereira na época do PSG. Em declarações à imprensa francesa, o argentino abordou também a lesão de Sergio Ramos, considerando que será "muito difícil" o central ter um papel na equipa."O Nuno [Mendes] é um jogador que o clube acompanhava há muito tempo. Precisa de melhorar em todas as áreas, mas é um jovem com grande potencial. Mostra muita maturidade e força física aos 19 anos. É um jogador que está a mostrar uma percentagem mínima da capacidade que pode ter. Se tudo correr bem, será um dos melhores do Mundo", começou por explicar Pochettino, que deixou muitos elogios a outro português: Danilo Pereira."Profissionalismo, comprometimento, trabalho duro, sentimento de pertencer a um grupo e de trabalhar para os companheiros... são muitas as virtudes dele e eu penso que para lá de analisar a sua capacidade tática ou técnica, são estes valores que o colocam numa situação em que pode estar sempre disponível".O técnico da formação gaulesa explicou ainda a situação de Sergio Ramos, lamentando as constantes lesões do espanhol e frisando ser "muito difícil" que venha a ter um papel chave na equipa."Acho que quem mais sofre é ele. Tentamos ajudá-lo da melhor maneira possível, temos uma ótima equipa médica. O papel do jogador lesionado é sempre difícil. As dinâmicas são criadas quando se está envolvido nos treinos e se pode competir. Estar lesionado desde o início da temporada dificulta a coesão e a capacidade de conviver com os companheiros. Pelas circunstâncias em que se encontra, é difícil que venha a ter um papel na equipa", rematou.